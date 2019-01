Ngừng việc tập thể trên cả nước giảm đáng kể

Theo ông Trần Thanh Hà, Phó ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam), từ đầu năm 2019 đến nay có 11 vụ công nhân lao động ngừng việc tập thể. Năm 2018, cả nước xảy ra 47 vụ ngừng việc tập thể. So với năm 2017 cả nước xảy ra 314 vụ ngừng việc tập thể, thì năm 2018 giảm 267 vụ.

Nguyên nhân của các vụ ngừng việc tập thể là do người lao động (NLĐ) không đồng tình với việc chi trả lương của doanh nghiệp, thưởng cuối năm thấp…

Về lý do các vụ ngừng việc tập thể giảm đáng kể so với những năm trước, ông Lê Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết một trong những biện pháp để giảm các vụ việc ngừng việc tập thể là do các cấp công đoàn đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, lãnh đạo doanh nghiệp tháo gỡ khúc mắc của NLĐ, thực hiện tốt chính sách cho NLĐ.