Người dân đánh kẻng truy bắt nhóm thanh niên ngổ ngáo phá cổng làng

Ngày 21.8, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch UBND xã Trường Minh, xác nhận vụ việc trên và cho biết, do vụ việc có tính chất phức tạp nên Công an xã Tường Minh đã bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Nông Cống điều tra, làm rõ.

Theo ông Thiện, khoảng 10 giờ ngày 20.8, có khoảng hơn 20 thanh niên đi trên 5 ô tô đến khu vực cổng làng của thôn Phú Viên (xã Trường Minh). Sau khi xuống xe, nhóm thanh niên này đã dùng các loại hung khí, vật dụng đập phá phần chân móng các cây cột của cổng làng.

Cổng làng Phú Viên ẢNH MINH HẢI

Phát hiện vụ việc, dù thời điểm này trời mưa to, nhưng người dân trong thôn đã đánh kẻng, hô hoán nhau tập trung đến cổng làng để ngăn chặn. Khi hàng chục người dân kéo nhau đến nơi, chỉ kịp giữ lại được 2 người trong nhóm thanh niên trên, số còn lại đã nhanh chóng lên 3 xe ô tô tẩu thoát khỏi hiện trường, bỏ lại 2 xe ô tô tại khu vực cổng làng.

Ngay sau đó, Công an xã Trường Minh và Công an huyện Nông Cống đã có mặt tại hiện trường, tiếp nhận 2 thanh niên bị người dân giữ lại và 2 xe ô tô đưa về trụ sở để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhóm người mang theo hung khí, vật dụng đến đập phá cổng làng để mở rộng đường cho xe chở vật liệu ẢNH MINH HẢI

Theo nhiều người dân thôn Phú Viên, thời gian qua có nhiều loại xe tải cỡ lớn ra vào chở đất trong mỏ đất ở thôn. Quá trình vận chuyển, xe tải đã làm hư hỏng đường , gây ô nhiễm môi trường , tuy người dân nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương nhưng tình trạng trên vẫn tiếp diễn. Không còn cách nào khác, người dân đã xây thêm phần chân cột cổng làng để thu hẹp lối đi qua cổng, nhằm ngăn chặn xe tải lớn qua lại.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch UBND xã Trường Minh, cho biết thêm, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ, nhưng có thể do người dân thu hẹp đường, ngăn không cho xe tải cỡ lớn ra vào thôn chở đất, nên mới sinh ra vụ việc đập phá cổng làng.

Người dân đã giữ được 2 người trong nhóm thanh niên đến phá cổng làng và giao cho công an xử lý ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Thông tin từ Công an huyện Nông Cống cho biết, hiện đơn vị này đang trong quá trình làm việc với 2 người trong nhóm thanh niên đến đập phá cổng làng . 2 chiếc xe ô tô của nhóm thanh niên bỏ lại hiện trường cũng đã được đưa về trụ sở Công an huyện để làm rõ.