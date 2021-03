Người dân giám sát CSGT như thế nào cho đúng?

Ngày 2.3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM vừa có thông tin phản hồi về việc “người dân được quyền giám sát CSGT”. Theo PC08, ngày 28.11.2019, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 67/2019/TT-BCA về việc quy định thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) với mục đích nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoạt động bảo đảm TTATGT.