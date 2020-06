Người dân mưu sinh tại rừng Hải Vân: Chúng tôi rất cảnh giác với… Triệu Quân Sự

Nâng cao cảnh giác với phạm nhân Triệu Quân Sự Ngày 9.6, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã tung nhiều lực lượng phối hợp với lực lượng Quân khu 5, Bộ Quốc phòng lên phương án truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự. Công an Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế đồng loạt khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần đấu tranh, tố giác, hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt tội phạm. Nếu người dân phát hiện các đối tượng khả nghi, đối tượng nhận dạng giống với phạm nhân Triệu Quân Sự cần báo ngay cho lực lượng công an qua tổng đài 113 hoặc số điện thoại công an địa phương đã được tổ dân phố cung cấp, dán tại nhà các hộ dân.