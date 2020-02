Người dân Nghệ An lao đao vì ngao chết trắng bãi

Ngày 19.2, Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) bàn giao hai trai làng miền núi H.Tiên Phước (Quảng Nam) chuyên xuống biển Đà Nẵng, cướp giật du khách phố Tây An Thượng , cho công an quận này thụ lý.