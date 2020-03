Người đàn ông ra đầu thú sau khi hiếp dâm bé gái 13 tuổi quen qua Facebook

Chiều 24.3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) đang tạm giữ Dương Văn Luật (33 tuổi, trú tại xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, Luật khai nhận có quen bé U. (13 tuổi, trú tại huyện Yên Thế, Bắc Giang) qua mạng xã hội Facebook . Vào ngày 8.3 , Luật đã có hành vi giao cấu với bé tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Bố Hạ (huyện Yên Thế).

Sau đó, Luật đã đến Công an xã Đồng Hưu (Yên Thế) đầu thú về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Do vượt quá thẩm quyền xử lý, Công an xã Đồng Hưu đã chuyển hồ sơ và đối tượng lên Công an huyện Yên Thế để làm rõ sự việc.

Hiện, Công an huyện Yên Thế đang tạm giữ hình sự Vương Văn Luật để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.