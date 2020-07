Người đàn ông tử vong tại nhà bạn nhậu, bạn nhậu đón xe rời khỏi địa phương

Chiều tối 6.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an H.Bù Đăng và Công an xã Đăng Hà (H.Bù Đăng) tổ chức khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các bên liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Triệu Văn Lý (35 tuổi, ngụ thôn 2, xã Đăng Hà). Trước đó, thi thể nạn nhân được phát hiện tại nhà bạn nhậu với vết thương hở trên trán.