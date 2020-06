Đồng Nai: Tạm giữ nghi can đâm bạn nhậu tử vong

Ngày 26.6, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự Văn Bá Thành (32 tuổi, ngụ P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người . Nạn nhân là Nguyễn Duy Danh (30 tuổi), ngụ cùng xóm và là bạn nhậu của Thành.

Theo điều tra ban đầu, sáng 25.6, Danh đến nhà Thành nhậu. Trong lúc nhậu thì xảy ra mâu thuẫn, Thành lấy một con dao đâm nhiều nhát vào người Danh rồi bỏ trốn. Danh tử vong tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an TP.Long Khánh phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt hiện trường khám nghiệm và tiến hành truy bắt hung thủ. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Công an TP.Long Khánh bắt giữ Thành khi đang lẩn trốn tại xã Hàng Gòn (TP.Long Khánh), cách hiện trường vụ án 15 km.