Nhìn nhầm bạn nhậu, một người bị đâm tử vong

Giết chết người tình do ghen tuông Cùng ngày, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Tuấn (39 tuổi, ngụ tại xã Bến Củi, H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) về hành vi giết người. Tuấn cùng chị Lương Ngọc M. (37 tuổi, ngụ xã Phước Minh, H.Dương Minh Châu) sống với nhau như vợ chồng từ năm 2015. Trưa 8.12, Tuấn điện thoại hẹn chị M. đi ăn uống nhưng không được nên đi tìm. Khi đi đến gần UBND xã Lộc Ninh (H.Dương Minh Châu), Tuấn thấy chị M. đang ngồi uống bia cùng với một số người đàn ông khác. Trên đường về, giữa Tuấn và chị M. xảy ra cự cãi vì Tuấn nghi ngờ chị M. có tình cảm với thanh niên khác. Lúc này, chị M. xuống xe đi bộ dù Tuấn nhiều lần thuyết phục được “người tình”. Bực tức, Tuấn chạy đi mua cây liềm quay lại cắt cổ chị M. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Tuấn lẩn trốn một thời gian rồi ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.