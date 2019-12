Khởi tố kẻ giết người tình, phi tang xác trong vườn cà phê

Chiều 5.12, tin từ Công an Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phước Châu (43 tuổi, ngụ tại xã Châu Thành, H.Gò Công Đông Tiền Giang) để điều tra tội “ Giết người ”; đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản của bị can.