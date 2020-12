Người đàn ông tử vong trong trạm biến áp, trên tay cầm dây cáp cắt dở

Chiều 13.12, Công an H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, đang khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của người đàn ông nghi bị điện giật tử vong trong trạm biến áp trên địa bàn Tổ dân phố 2 (TT.Mađaguôi, H.Đạ Huoai). Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện chiếc xe máy BS 62N1 – 025.85 để dưới dốc cạnh trạm biến áp (thuộc Tổ dân phố 2, TT.Mađaguôi, H.Đạ Huoai), nhưng đến khoảng 15 giờ xe vẫn nằm nguyên vị trí. Thấy có dấu hiệu bất thường, người dân đã trình báo chính quyền địa phương và cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an TT.Mađaguôi và Công an H.Đạ Huoai tới xác minh chiếc xe máy và kiểm tra khu vực xung quanh. Trong lúc vào trạm biến áp kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong , trên tay còn cầm sợi dây cáp điện cắt dở. Cùng với đó, nhiều dây cáp trong trạm biến áp này đã được cắt xong. Chiếc xe máy nghi của nạn nhân Ảnh: Trùng Dương

Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ một số dụng cụ nghi của nạn nhân như kìm cộng lực, tua vít và bút thử điện. Kiểm tra trên người nạn nhân, cơ quan chức năng còn thu giữ chứng minh nhân dân mang tên N.V.P (35 tuổi, ngụ tại H.Châu Thành, tỉnh Long An).

Theo cơ quan công an, có thể nạn nhân vào trạm biến áp cắt dây cáp và bị điện giật.

Công an H.Đạ Huoai đang phong tỏa bảo vệ hiện trường chờ lực lượng Pháp y Công an Lâm Đồng tới khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ ngời đàn ông chết trong trạm biến áp; đồng thời, liên lạc với Công an H.Châu Thành (Long An) để xác minh nhân thân, lai lịch của nạn nhân.