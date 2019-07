Người dân truy đuổi xe 7 chỗ vì tài xế bỏ chạy sau tai nạn

Trao đổi với Thanh Niên vào trưa 26.7, thượng tá Phạm Hồng Minh, Phó trưởng Công an TP.Long Khánh, cho biết tối 25.7 xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô 7 chỗ và xe máy khiến một thanh niên nguy kịch. Sau tai nạn, tài xế điều khiển ô tô bỏ trốn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 50 ngày 25.7, ô tô Toyota Fortuner BS 60P - 1509 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên Quốc lộ 1A, theo hướng từ Bình Thuận về TP.Biên Hòa. Khi đến đoạn thuộc phường Suối Tre, TP.Long Khánh, ô tô tông vào xe máy BS 60U2 - 2125 do một thanh niên điều khiển đang lưu thông cùng chiều từ phía trước.

Vụ va chạm khiến nạn nhân té xuống đường bị thương nặng và xe máy gãy làm đôi . Ngay sau tai nạn, tài xế ô tô điều khiển xe rời khỏi hiện trường dù ô tô bị nổ lốp.

Xe máy bị gãy đôi tại hiện trường Ảnh: Trung Nguyên

Người dân đi đường phát hiện xe gây tai nạn bỏ chạy nên đuổi theo dấu vết đồng thời báo cho cơ quan chức năng. CSGT TP.Long Khánh cùng người dân truy đuổi đến địa bàn xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất thì phát hiện ô tô 7 chỗ liên quan vụ tai nạn nói trên được để bên trong căn nhà khóa cửa.

Nhiều người dân tập trung ở căn nhà nơi ô tô 7 chỗ gây tai nạn đang đậu bên trong Ảnh: Trung Nguyên

Đến 23 giờ cùng ngày, chủ nhà nói trên mới mở cửa để Công an TX.Long Khánh và Công an H.Thống Nhất vào đưa ô tô gây tai nạn về trụ sở Công an TP. Long Khánh để điều tra, làm rõ vụ việc.