'Người đang ở bên Mỹ' đăng tin giả về Covid-19 bị phạt 12,5 triệu đồng

Cụ thể, Tuấn bị phạt về hành vi “Cung cấp nội dung sai sự thật, vu khống, xuyên tach, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, theo Khoản a, Điều 64, Nghị định 174 của Chính phủ.

Vào cuộc điều tra, xác minh, chiều ngày 16.2, Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03 - Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp cùng Công an huyện Trảng Bom đã xác định được Võ Lâm Tuấn là chủ nhân các tài khoản mạng xã hội nói trên, và cũng là người đăng các thông tin sai sự thật. Làm việc với lực lượng công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.