Người lạ mời rít điếu thuốc, ngủ say quên trời đất, tỉnh dậy xe máy 'bốc hơi'

Trước đó, ngày 29.6, anh Huỳnh Xuân Thảo (25 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đến Công an P.Xuân Hà trình báo về việc bị một nghi can chuốc say cỏ Mỹ để lấy xe máy.

Sáng cùng ngày, anh Thảo điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter BS 43K1 - 387.40 trị giá 52 triệu đồng đến ngã ba Tôn Thất Đạm - Nguyễn Tất Thành (P.Xuân Hà) để hóng gió vịnh Đà Nẵng.

Trong lúc anh Thảo đang ngồi trên bờ kè đá vịnh Đà Nẵng (đoạn Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước), thì có một nam thanh niên đến chủ động hỏi han, làm quen.

Sau một hồi nói chuyện, người này mời anh Thảo hút một điếu thuốc, anh Thảo rít được vài hơi thì cảm thấy đầu óc choáng váng rồi ngủ quên, khi thức dậy thì không thấy người bạn mới cũng như xe máy của mình.