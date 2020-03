Người nước ngoài chữa Covid-19 ở Việt Nam phải trả phí

WHO bày tỏ ấn tượng về 2 chiến lược mà Việt Nam đang thực hiện Sáng 14.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ giữa WHO với Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đại diện WHO bày tỏ ấn tượng về 2 chiến lược mà Chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam đang thực hiện là 4 tại chỗ và nguyên tắc cách ly. WHO khuyến khích Chính phủ Việt Nam tiếp tục quyết liệt chống dịch như hiện nay, thậm chí áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa; rà soát lại các kế hoạch và kích hoạt cần thiết khi dịch bệnh lây lan rộng. Về hỗ trợ, WHO tập trung vào sự điều phối của các tổ chức Liên Hiệp Quốc, tổ chức quốc tế, có sự hợp tác chặt chẽ kể cả với Ngân hàng Thế giới . Hỗ trợ về nguồn lực, WHO tiếp tục thực hiện hỗ trợ xây dựng phát triển y tế, tăng cường năng lực y tế cho các nhóm phòng chống dịch, phương tiện bảo hộ cá nhân, các kit xét nghiệm... WHO đề nghị Việt Nam trong truyền thông cần chú ý giảm thiểu sự kỳ thị đối với những người mắc Covid-19: tránh lan truyền thông tin cá nhân, nhạy cảm của người bệnh trên mạng xã hội , làm những người khác có thể sẽ không khai báo về tình trạng bệnh. Liên quan vấn đề vắc xin chữa bệnh Covid-19, WHO đã hợp tác với các đối tác, đến nay có 20 ứng cử viên về sản xuất loại vắc xin này. TTXVN