Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói về thông tin bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt ở Pháp

Cụ thể, trả lời câu hỏi về thông tin trên một số báo chí nước ngoài liên quan đến việc cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa (người đã bị khởi tố điều tra, đang bị truy nã vì đã ra nước ngoài, không có tại nơi cư trú) bị bắt tại Pháp, và khả năng bà Thoa bị dẫn độ về nước khi Việt Nam và Pháp có Hiệp định về tương trợ tư pháp, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Tôi không có thông tin về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt tại Pháp".

Trước đó 2 ngày, Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết, Bộ không nhận được thông tin chính thức về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt và sẽ sớm được dẫn giải về Việt Nam, nên chưa xác nhận nguồn tin là đúng hay sai.

Như Thanh Niên đã đưa tin nhiều lần, bà Hồ Thị Kim Thoa là bị can bị khởi tố để điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” liên quan đến vi phạm xảy ra tại Tổng công ty Bia rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và bị truy nã từ tháng 7

Ngày 13.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 10 bị can phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; và vi phạm quy định về quản lý đất đại liên quan đến "đất vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng (Q.1, TP.HCM), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản nhà nước. Trong vụ việc này, bà Thoa bị khởi tố cùng với Trong vụ việc này, bà Thoa bị khởi tố cùng với cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng . Tuy nhiên, cơ quan công an đã tạm đình chỉ phần vụ án với bà Thoa vì xác định bị can đã bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, bà Thoa đã bị xử lý kỷ luật, bị miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng theo quyết định của Thủ tướng từ tháng 8.2017, vì những khuyết điểm mắc phải trong việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành.

Theo Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, bà Thoa đã vi phạm một loạt các khuyết điểm về trình tự, thủ tục trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp; thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của Nhà nước về quản lý đất đai; không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý không đúng khoản thu 30 tỉ đồng từ việc chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng khu đất 12 Tôn Đản.

Ngoài ra, bà Thoa đã mua cổ phần vượt mức, chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định tại Công ty Điện Quang, vi phạm quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Trong thời gian dài, bà Thoa nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng , không đầy đủ, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ngay sau khi nhận các quyết định kỷ luật, bà Thoa được Bộ Công Thương cho nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ 1.9.2017.

Hồi giữa tháng 7 năm nay, phía Bộ Công an cho biết, cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Xác định bà Thoa đã ra nước ngoài, cơ quan điều tra khi đó cũng xúc tiến các thủ tục tương trợ tư pháp với Interpol ra lệnh quốc tế, kế hoạch là sẽ phối hợp với cảnh sát nước bạn để bắt bị can về nước.