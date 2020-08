Người phụ nữ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh vì bị hỏng thai, muốn được cưới

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng tổ chức bàn giao bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, trú TP.Bắc Ninh) cho gia đình.

Tại cơ quan công an, Thu khai trước 1 ngày bắt cóc bé Gia Bảo , Thu đã ra công viên Nguyễn Văn Cừ để tập thể dục và quan sát địa hình. Đến khoảng 16 giờ chiều 21.8, Thu tiếp tục ra công viên và dựng sẵn xe ở phía ngoài rồi vào ghế đá ngồi quan sát, tìm mục tiêu.

Thu cho rằng bắt cóc bé Gia Bảo chỉ vì tình cảm, chứ không muốn làm hại bé. Bởi từ khoảng tháng 2.2019, Thu yêu Đặng Văn Bằng (33 tuổi, trú tại H.Yên Sơn, Tuyên Quang) và có bầu. Gần đây, Bằng có hỏi về con, nhưng Thu không giữ được thai nên bắt buộc phải đi bắt một đứa bé bằng tuổi con về để thay thế, mang đến gặp Bằng.

“Tôi bắt cháu bé mang về nhà người yêu cũng chỉ là để bố mẹ người yêu đồng ý và sẽ cho tổ chức đám cưới. Lúc bắt bé, tôi cũng không đành lòng, nhưng vì bất đắc dĩ nên tôi phải làm vậy”, Thu biện minh.

Theo Thu, sau khi bắt cóc bé Gia Bảo, Thu cho cháu ăn uống tử tế, mua quần áo mới và đồ chơi cho nên bé không khóc hay sợ gì mà rất vui. Tuy nhiên, khi đưa Gia Bảo về nhà người yêu, Bằng không tin và nói không phải con mình.

“Người yêu biết đó không phải con, tôi cũng có ý định sẽ đem cháu bé về trả cho gia đình, nhưng chưa kịp mang thì bị công an đến bắt giữ”, Thu nói.

Ảnh Cơ quan Công an cung cấp

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 21.8, anh Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi) đưa con trai 2 tuổi Gia Bảo ra công viên Nguyễn Văn Cừ (TP.Bắc Ninh) chơi.

Đến khoảng 17 giờ 30, trong khoảng 5 phút sơ ý, anh Hưng không thấy con đâu nên hô hoán mọi người hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời thông báo lực lượng chức năng giúp đỡ.

Nhận được thông tin, Công an TP.Bắc Ninh huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và sử dụng chó nghiệp vụ tới hiện trường phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm. Mặc dù đã tìm hết ngóc ngách tại công viên và các khu vực lân cận nhưng không có kết quả.

Ngày 22.8, Công an TP.Bắc Ninh đã phát đi thông báo tìm bé Gia Bảo để mọi người dân cùng hỗ trợ tìm kiếm.

Khoảng 21 giờ 30 tối 22.8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự ( Bộ Công an ) và Công an tỉnh Tuyên Quang giải cứu thành công bé Gia Bảo tại xóm 16, xã Tân Long (H.Yên Sơn, Tuyên Quang).