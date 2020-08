Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử

Ngày 4.8, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết đã phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tiến (ở TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang thực hiện hành vi rao bán thiết bị định vị được ngụy trang dưới hình thức USB cho khách hàng