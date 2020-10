Người phụ nữ bắt cóc trẻ em ở Bắc Ninh lãnh án 5 năm tù

Bản án sơ thẩm quy kết, bị cáo Thu có chồng con nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với anh Đặng Văn Bằng (33 tuổi, trú H.Yên Sơn, Tuyên Quang), dẫn đến có thai . Khi bị phát hiện đã có chồng con, lấy lý do về ly dị chồng để đến với anh Bằng, bị cáo Thu đã đi tìm việc và sinh con. Nhưng do sinh non, bé tử vong khi mới được 5 ngày tuổi.