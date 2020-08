Khởi tố vụ án bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh

Liên quan đến vụ cháu bé Nguyễn Cao Gia Bảo bị bắt cóc, sáng nay, 25.8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Đồng thời, ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) để làm rõ hành vi liên quan.

Trước đó, vào chiều 21.8, anh Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi) đưa con trai (2 tuổi) Gia Bảo ra công viên Nguyễn Văn Cừ (TP.Bắc Ninh) chơi. Trong một lúc sơ ý, cháu Gia Bảo đã bị một người phụ nữ dụ dỗ rồi đem đi nơi khác

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, Công an tỉnh Bắc Ninh, với sự hỗ trợ của Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Công an tỉnh Tuyên Quang, đã phát hiện cháu Gia Bảo bị bắt cóc mang về xã Tân Long (H.Yên Sơn, Tuyên Quang). Nghi phạm được xác định là Nguyễn Thị Thu.

Tại cơ quan Công an, Thu khai nhận việc bắt cóc bé Gia Bảo chỉ vì tình cảm, chứ không muốn làm hại bé. Lý do là từ khoảng tháng 2.2019, Thu yêu Đặng Văn Bằng (33 tuổi, trú tại H.Yên Sơn, Tuyên Quang) và có bầu. Gần đây, Bằng có hỏi về con, nhưng Thu không giữ được thai, nên đi bắt một đứa bé bằng tuổi con về để thay thế, mang đến gặp Bằng.

Nguyễn Thị Thu cũng khai nhận sau khi bắt cóc bé Gia Bảo đã cho cháu ăn uống tử tế, mua quần áo mới và đồ chơi cho nên bé không khóc hay sợ gì mà rất vui. Tuy nhiên, khi Thu đưa Gia Bảo về nhà người yêu, Bằng không tin và nói không phải con mình.

“Người yêu biết đó không phải con, tôi cũng có ý định sẽ đem cháu bé về trả cho gia đình, nhưng chưa kịp mang thì bị công an đến bắt giữ”, Thu nói.