Nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM sai phạm thế nào?

Theo hồ sơ Thanh Niên thu thập được, ngày 18.122015, Chủ tịch UBND H.Củ Chi ký Quyết định giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 đối với cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, trong đó dự toán chi cho sự nghiệp GD-ĐT là hơn 460 triệu đồng. Theo đó, Phòng GD-ĐT H.Củ Chi có trách nhiệm tiến hành phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách đối với các trường học, đơn vị trực thuộc nhưng phải khớp đúng dự toán được UBND huyện giao, phân bổ dự toán phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục.

Các trường học, Phòng GD-ĐT, Phòng Tài chính H.Củ Chi không thực hiện theo đúng các quy định về tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình; không lập và trình cấp thẩm quyền, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu mà Phòng GD-ĐT H.Củ Chi chỉ căn cứ Tờ trình đề xuất nhu cầu sửa chữa của các trường học, tổng hợp danh sách các trường và các nội dung đề nghị sửa chữa, cùng với Phòng TC-KH đi khảo sát nhu cầu sửa chữa tại các trường.

Căn cứ khai toán do Phan Văn Duyệt (Phó giám đốc Công ty TNHH Đông Phương lập) lập danh mục, kế hoạch sửa chữa, gửi phòng TC-KH thẩm định, trình Thường trực UBND huyện phê duyệt để Phòng GD-ĐT H.Củ Chi ra Quyết định giao dự toán kinh phí đối với các trường học.

Ngay sau đó, Trưởng phòng GD-ĐT H.Củ Chi đã ký các quyết định phân bổ kinh phí sửa chữa cho 7 trường học trên địa bàn huyện gồm: Trường mầm non TT.Củ Chi 2, Trường mầm non Tân Phú Trung 2, Trường mầm non Thái Mỹ, Trường mầm non Tân Thông Hội 2, Trường tiểu học Tân Phú, Trường tiểu học Tân Phú Trung và Trường tiểu học Lê Thị Pha với 64 hạng mục sửa chữa, qua đó các trường học đã tổ chức thực hiện tổng dự toán hơn 26 tỉ đồng. Theo đó, toàn bộ 64 gói thầu trên đều đã nghiệm thu, quyết toán số tiền trên. Kết luận giám định của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng - Sở Xây dựng TP.HCM giá trị thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước là hơn 17 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tại CQĐT, ông Duyệt thừa nhận trực tiếp chỉ đạo hoạt động thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, nâng khống khối lượng công trình để quyết toán, rút tiền của ngân sách nhà nước.

Biết rõ sai nhưng vẫn làm

Đối với bà Lê Thị Thanh Tuyền, lúc đó giữ chức vụ trưởng Phòng TC-KH H.Củ Chi cùng đi khảo sát với bà Nguyễn Thị Loan (Trưởng phòng GD-ĐT H.Củ Chi) để duyệt các hạng mục cần sữa chữa của 7 trường học. Là đơn vị tham mưu cho UBND huyện về việc chi ngân sách, bà Tuyền mặc dù nắm rõ các quy định về tài chính, chi phí cần sử dụng sửa chữa của các hạng mục, định mức của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, bà Lê Thị Thanh Tuyền đã thẩm định và trình duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa, duyệt tổng mức đầu tư, dự toán sửa chữa các hạng mục của 7 trường học không có cơ sở pháp lý, không yêu cầu các trường học thực hiện các thủ tục theo đúng quy định, duyệt danh mục trong đó hầu hết các hạng mục đều được chia nhỏ để có dự toán giá trị dưới 500 triệu đồng để không phải đấu thầu.