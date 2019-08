Nguyên chủ tịch và phó chủ tịch TP.Trà Vinh bị bắt giam

Ngày 21.8, đại tá Phan Thanh Quân, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Diệp Văn Thạnh (49 tuổi, ngụ TP.Trà Vinh), chuyên viên văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh, nguyên chủ tịch UBND TP.Trà Vinh và ông Trần Trường Sơn (43 tuổi, ngụ xã Hoà Thuận, H.Châu Thành), phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại UBND TP.Trà Vinh trong giai đoạn 2011 - 2016.

Trước đó, tháng 10.2018, thực hiện theo kết luận của UBKT T.Ư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ra quyết định cắt mọi chức vụ trong đảng và chính quyền khi ông Diệp Văn Thạnh đang đương nhiệm chức vụ phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP.Trà Vinh và điều động về làm chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh cũng ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh.

Theo đó, từ tháng 1.2011 đến tháng 7.2014, khi đương chức phó chủ tịch UBND TP.Trà Vinh, ông Thạnh đã ký 48 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sai đối tượng gây thiệt hại cho ngân sách với số tiền sai phạm gần 12 tỉ đồng.

Tháng 7.2014, ông Thạnh giữ chức phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND TP.Trà Vinh và đã ký tiếp 5 quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất gây thất thu ngân sách gần 1 tỉ đồng. Sau đó, ông Thạnh ủy quyền cho ông Trần Trường Sơn ký 504 quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất tiếp tục gây thất thu ngân sách với số tiền hơn 94 tỉ đồng.

Ông Trần Trường Sơn bị bắt khi đang ở nhà riêng vào sáng ngày 21.8. Ảnh: Công an cung cấp

Triệt hạ đường dây 'tham nhũng chính sách nhà nước'

Cũng liên quan đến vụ án trên, tháng 6.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Trà Vinh để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí. Năm bị can đang bị giam gồm ông Nguyễn Văn Chiến (56 tuổi), nguyên trưởng Phòng, bị bắt khi đang công tác tại Đảng ủy P.3, TP.Trà Vinh; ông Lê Hữu Lễ (48 tuổi), nguyên phó Phòng, cán bộ Sở TN-MT Trà Vinh; Lý Kiến Trung (48 tuổi), nguyên phó Phòng; Nguyễn Trọng Nghĩa (40 tuổi), chuyên viên Phòng, hiện công tác tại Phòng TN-MT và Trần Thanh Sơn (45 tuổi), nguyên chuyên viên phòng, công tác tại UBND P.9, TP.Trà Vinh.

Cũng liên quan đến vụ án trên, tháng 7.2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt giam 3 bị can là “cò đất” gồm ông Trần Mười (tên gọi khác là Trí, 43 tuổi), Huỳnh Công Chúc (50 tuổi) và Lê Hoàng Anh (28 tuổi, cùng ngụ TP.Trà Vinh) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngoài ra, trong vụ án này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh cũng đã quyết định kỷ cáo về mặt đảng và chính quyền đối với ông Phạm Văn Tám, Trưởng Ban quản lý các Khu kinh tế tỉnh Trà Vinh, nguyên là Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh nhiệm kỳ 2012 - 2015. Ngay sau khi bị kỷ luật, ông Tám được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh điều động về làm Giám đốc Sở Công thương Trà Vinh, gây xôn xao dư luận.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1.2011 - 2016, TP.Trà Vinh có 656 đối tượng chính sách xin miễn giảm tiền sử dụng đất, trong đó có gần 350 trường hợp được xác định không đúng đối tượng được hưởng chính sách gây thất thoát nguồn thu ngân sách gần 70 tỉ đồng. Cụ thể, có 284 trường hợp đã được hưởng chế độ chính sách như: xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ sửa chữa nhà... không thuộc đối tượng miễn giảm, nhưng số tiền đã miễn giảm đến 63 tỉ đồng; 24 trường hợp miễn giảm tiền sử dụng đất hơn 6,2 tỉ đồng…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cũng xác minh trong hơn 700 hộ chuyển mục đích sử dụng đất, các cán bộ trên đã có hành vi câu kết với “cò” đất tìm những người là gia đình chính sách, mẹ liệt sĩ đứng tên chuyển mục đích sử dụng đất không phải nộp thuế, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền khoảng 120 tỉ đồng.