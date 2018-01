Sáng 19.1, Tòa án quân sự khu vực 1 (Quân khu 5) xét xử sơ thẩm đối với ông Lê Xuân Chính (51 tuổi, đại úy - nguyên Đồn phó Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang, kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Nam Giang, H.Nam Giang, Quảng Nam) và 20 đồng phạm trong vụ án “vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng”. Dự kiến phiên tòa diễn ra từ 19 - 21.1.

Cáo trạng và lời khai các bị cáo tại tòa đều thể hiện Lê Xuân Chính là người chủ mưu, khởi xướng, điều phối quyết định trong việc khai thác, vận chuyển gỗ pơ mu trái phép ở khu vực biên giới VN - Lào.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 20 bị can, xác định vụ án có liên quan đến một số cán bộ thuộc lực lượng Bộ đội biên phòng nên đã chuyển hồ sơ, tang vật và các bị can cho cơ quan điều tra hình sự của quân đội thụ lý.

Theo cáo trạng, Lê Xuân Chính có quan hệ thân thiết với Tiêu Hồng Tư (Giám đốc Công ty cổ phần Minh Hà, trụ sở ở TP.Đà Nẵng, thường xuyên vận chuyển gỗ qua cửa khẩu Nam Giang). Chính biết Tư đang cần người tìm gỗ để khai thác nên đã giới thiệu Nguyễn Văn Quang (36 tuổi, ở H.Bắc Trà My, trưởng nhóm khai thác) cho Tư. Đầu tháng 5.2016, sau khi Quang vào rừng khảo sát, tìm thấy gỗ pơ mu ở tiểu khu 351 rừng phòng hộ Nam Sông Tranh (thuộc xã La Dêê, H.Nam Giang) thì Chính, Quang thỏa thuận thống nhất với nhau về giá tiền công khai thác vận chuyển.

Khi nhận được quy cách xẻ gỗ và tiền, Quang đã thuê một nhóm người từ Quảng Bình vào khai thác gỗ pơ mu trái phép. Từ tháng 6 - 7.2016, các bị can đã khai thác trái phép 41 cây gỗ pơ mu (là loại gỗ nhóm 2A, thực vật rừng quý hiếm, nguy cấp trên lãnh thổ VN) với hơn 53 m3, giá trị thiệt hại hơn 3,2 tỉ đồng.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, đầu tháng 7.2016, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam phát hiện 572 phách gỗ pơ mu cất giấu ở nhiều địa điểm tại vành đai biên giới Việt - Lào, với tổng khối lượng hơn 50 m3.

Mạnh Cường