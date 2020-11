Nguyên phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Văn Thông sai phạm gì trong vụ IPC?

Sáng 21.11, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 13 bị can về tội danh "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Trong đó, có ông Phạm Văn Thông, nguyên phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM và ông Lê Hoàng Minh (Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty IPC).