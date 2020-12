Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài tiếp tục hầu tòa

Ông Nguyễn Thành Tài đang bị lãnh án 8 năm tù Cáo trạng xác định ông Nguyễn Thành Tài không phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước nhưng ngày 5.3.2010, ông Tài đã ký văn bản gửi các đơn vị liên quan có nội dung chấp thuận cho hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng và tài sản 57 Cao Thắng; không sát sao trong việc chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất 57 Cao Thắng, không phát hiện nhà đất này bị thế chấp, bị bà Diệp lừa. Vì vậy, ông Nguyễn Thành Tài phải chịu trách nhiệm chính về hành vi của mình. Các bị cáo còn lại bị đề nghị truy tố cùng tội danh với ông Nguyễn Thành Tài, do thiếu kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý nhà đất số 57 Cao Thắng. Trước đó, tháng 9.2020, ông Nguyễn Thành Tài bị TAND TP.HCM tuyên phạt 8 năm tù do liên quan đến sai phạm giao, cho thuê "đất vàng" số 8 - 12 Lê Duẩn (Q.1.HCM). Bản án này đang được TAND cấp cao tại TP.HCM thụ lý theo thủ tục phúc thẩm do ông Tài và đồng phạm có kháng cáo.