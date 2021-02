Nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từ trần

Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), là một trong những “ông trùm” cầm đầu đường dây xăng giả cực lớn vừa bị Công an Đồng Nai phối hợp Bộ Công an triệt phá.