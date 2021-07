Nguyên quyền Cục trưởng QLTT tỉnh Hải Dương bị bắt vì tội lừa đảo

Ngày 23.7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (59 tuổi), nguyên quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản