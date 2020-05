Nguyễn Tấn Lương tiếp tục bị truy tố tội trốn thuế

Lương chính là người đã gọi cho Ngô Đình Giang (tức Giang "36") kéo giang hồ đến nhà hàng Lam Viên (P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) vây nhốt xe chở công an vào ngày 12.6.2019, gây xôn xao dư luận. Theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ gây rối trật tự công cộng , Công an TP.Biên Hòa khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lương đã phát hiện nhiều tài liệu liên quan hành vi trốn thuế của Công ty TNHH Phú Gia Lương do Lương làm Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV nên mở rộng điều tra.