Nguyễn Thái Luyện lừa bán 58 “dự án ma Alibaba” như thế nào ?

Hôm qua (19.12), theo nguồn tin Thanh Niên , Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba ( Công ty Alibaba ).

PC03 Công an TP.HCM nhận định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có số lượng bị hại “khủng” nhất trong những năm qua.

Theo đó, PC03 Công an TP.HCM đề nghị truy tố 23 bị can có liên quan. Trong đó, Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 19 bị can khác bị đề nghị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Nguyễn Thái Luyện; Trương Thị Hồng Ngọc, Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP địa ốc Tia Chớp; Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland; Bùi Minh Đức, Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP địa ốc đầu tư và phát triển TLLand; Trần Huy Phúc, Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP địa ốc Chiến Binh Thép; Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, 25 tuổi, Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba...