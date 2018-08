Nguyên thượng tá công an lừa 'chạy việc, chiếm đoạt hơn 24 tỉ đồng

Sau phần thủ tục phiên tòa, do nhiều người trong số gần 70 người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt không có lý do nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và ấn định mở lại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 29.8.

Theo cáo trạng, từ tháng 5.2012 đến tháng 4.2014, Y Tuyến Ksơr giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA71) và từ tháng 5.2014 đến tháng 8.2016 giữ chức Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (PC64) thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian trên, lợi dụng danh nghĩa giữ quân hàm và các chức vụ trong ngành công an, Y Tuyến Ksơr nói "quen biết với lãnh đạo Bộ Công an", có khả năng xin vào học tại các trường của ngành công an, vào công tác trong ngành công an, xin chuyển công tác từ đơn vị này đến đơn vị khác... Từ đó, nhiều người tin tưởng, đưa tiền cho Y Tuyến Ksơr để nhờ xin học, xin việc, chuyển công tác…