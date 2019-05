Nguyên Tổng giám đốc VN Pharma bị đề nghị truy tố tội buôn bán thuốc giả

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án “Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường và đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Nhập thuốc kém chất lượng, giả mạo xuất xứ

Các bị can gồm: Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VN Pharma ; Nguyễn Trí Nhật, Ngô Anh Quốc, Phan Xuân Thiện (cùng nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma); Hoàng Trúc Vy, nhân viên phòng nghiên cứu phát triển; Phan Cẩm Loan, nguyên phó trưởng phòng xuất nhập khẩu; Lê Thị Vũ Phương, nguyên kế toán trưởng; Bùi Ngọc Duy, nguyên trưởng phòng nghiên cứu phát triển (cùng VN Pharma); Phạm Anh Kiệt, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV dược Sài Gòn - Sapharco; Phạm Văn Thông, dược sĩ; Võ Mạnh Cường, nguyên giám đốc, Phạm Quỳnh Trang, nhân viên (cùng Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C, tại Q.7, TP.HCM).

Tháng 7.2017, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường cùng 12 năm tù về tội buôn lậu. 7 bị cáo khác bị kết án về tội buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đến cuối tháng 10.2017, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án, tuyên hủy để điều tra lại. Quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra (CQĐT) đã khởi tố thêm 3 bị can và thay đổi tội danh các bị cáo.

Theo kết luận điều tra, VN Pharma được thành lập từ tháng 10.2011, địa chỉ tại Q.10, TP.HCM, do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Từ năm 2012, thông qua môi giới của Võ Mạnh Cường, là đại lý tàu biển và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, Hùng đã đặt mua một số tân dược về tiêu thụ trong nước.

Năm 2013, Hùng và Cường bàn, thỏa thuận nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500 mg, trị giá khoảng 5,3 tỉ đồng từ nước ngoài vào VN để tiêu thụ. Do thiếu một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc để nhập khẩu, tiêu thụ trong nước nên Hùng đã chỉ đạo cấp dưới thuê người viết hồ sơ thể hiện lô thuốc H-Capita 500 mg được sản xuất tại Canada sử dụng để điều trị ung thư.

Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định lô thuốc nêu trên có xuất xứ từ Ấn Độ và doanh nghiệp Canada như kê khai trong hồ sơ là giả mạo. Ngoài ra, các bị can còn cấu kết nâng khống giá trị nhập khẩu thuốc, từ 25 USD/hộp lên 75 USD/hộp. Giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc trên chứa 97% hoạt chất capecitabine, là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Tiêu hủy tài liệu, gây khó cho cơ quan điều tra

CQĐT nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp. Vụ án liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Sau khi vụ án được khởi tố, các bị can đã tìm cách đối phó, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, gây khó khăn cho điều tra.

CQĐT xác định, từ 10.2014 - 5.2015, VN Pharma đã sử dụng 14,1 tỉ đồng để chi phí cho hoạt động bán thuốc vào các bệnh viện (BV). Khoản tiền này do Nguyễn Minh Hùng và Ban giám đốc VN Pharma chủ trương chi tiền cho trình dược viên sử dụng vào mục đích tiếp cận bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng để phục vụ việc bán thuốc tại các BV (tiền “hoa hồng” bán thuốc). Dù khoản tiền này được xác định có từ nguồn gốc nâng giá thuốc nhập khẩu nhưng không xác định rõ được là từ lô thuốc nào. Mặt khác, việc chi "hoa hồng" chỉ có lời khai của trình dược viên VN Pharma, không có tài liệu, chứng cứ chứng minh việc đưa tiền, đưa quà nên không đủ tài liệu kết luận về hành vi sai phạm của cán bộ y tế. Bên cạnh đó, việc yêu cầu khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến trách nhiệm của cán bộ hải quan, chuyên gia thẩm định, cấp phép, cho nhập khẩu lô thuốc H-Capita giả của VN Pharma, công an đã tiến hành xác minh nhưng đến nay chưa đủ căn cứ để khởi tố nên đã tách ra để xem xét, xử lý sau.