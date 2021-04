Nguyên Tổng kiểm toán Hồ Đức Phớc được đề nghị phê chuẩn làm Bộ trưởng Tài chính

Ông Phớc năm nay 58 tuổi, quê quán tại xã Quỳnh Thạch, H.Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân ngành tài chính - kế toán.

Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Ông Phớc trưởng thành từ cơ sở khi đã trải qua cương vị kế toán trưởng của Xí nghiệp xây lắp (Công ty xây dựng 7, Nghệ An) sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX.Cửa Lò… trước khi trở thành Chủ tịch UBND TX.Cửa Lò (Nghệ An).

Năm 2007, ông là Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An từ năm 2010 và 3 năm sau đó trở thành Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tháng 1.2016, ông Phớc trúng cử Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII và trở thành Tổng kiểm toán Nhà nước vào tháng 4 cùng năm.

Tháng 1.2021, ông tiếp tục được bầu vào T.Ư Đảng khóa XIII và đến nay được giới thiệu làm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nhiệm kỳ Tổng kiểm toán Nhà nước của ông Phớc được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao, khi nhiều số liệu các đại biểu mang ra chất vấn đều được trích từ các kết luận kiểm toán, số kiến nghị tài chính trong nhiệm kỳ cũng đạt trên 350.000 tỉ đồng, gấp 3,5 lần nhiệm kỳ trước.

Tuy vậy, không phải Kiểm toán Nhà nước đã “thập toàn, thập mỹ”, khi các đại biểu Quốc hội cho rằng việc tiếp cận kết luận kiểm toán còn khó khăn, khiến các kết luận này chưa phát huy được hiệu lực cần có; chất lượng kiểm toán hay giám sát sự liêm chính của các cán bộ trong ngành cũng còn nhiều việc phải làm; tỷ lệ thực hiện kiến nghị của kiểm toán cũng còn thấp.