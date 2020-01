Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau xin tạm ứng 6 tỉ đồng

Đại tá Trần Văn Luận, Trưởng Công an thành phố Tây Ninh, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ công an nổ súng triệt phá trường gà làm 1 người tử vong và 2 người bị thương.