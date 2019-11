Vì sao có nhà máy rác 329 tỉ, Cà Mau vẫn cần chi 19 tỉ làm bãi rác tạm?

Nhà máy xử lý rác với quá nhiều ưu đãi Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau do Công ty TNHH Xây dựng - thương mại - dịch vụ Công Lý làm chủ đầu tư, có công suất xử lý 200 tấn/ngày đêm. Hiện tại, đây là nhà máy xử lý rác thải duy nhất ở tỉnh Cà Mau với vốn đầu tư trên 329 tỉ đồng. Theo hồ sơ , nhà máy ra đời năm 2010, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực xử lý môi trường. Cụ thể, được nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư (khoảng hơn 163 tỉ đồng), ưu đãi vay vốn ngân hàng (tổng cộng 215 tỉ đồng); chưa kể những ưu đãi khác về đất đai, thuế... Ngoài ra, trong khoảng 7 năm hoạt động (từ năm 2012 đến nay), nhà máy được tỉnh hỗ trợ về nhiều mặt. Năm 2015, nhà máy bảo trì lần đầu. Tuy đăng ký bảo trì trong 2 tháng, nhưng 6 tháng mới hoàn thành và mượn quỹ đất khoảng 2,5 ha để trữ rác trong lúc bảo trì. Đến nay, phần rác tồn vẫn chưa xử lý xong; hàng ngàn tấn rác vẫn còn trong và ngoài khuôn viên nhà máy... Trước đó, năm 2012, khi nhà máy hoàn thành, tỉnh Cà Mau đã cho ứng 20 tỉ đồng tiền xử lý rác. Cuối năm 2016, tỉnh lại cho ứng 25 tỉ đồng để bảo trì nhà máy. Khi chưa trả hết tiền tạm ứng, cuối tháng 7.2018, nhà máy lại xin ngưng tiếp nhận rác trong 3 tháng để bảo trì, nhưng hơn 6 tháng sau mới hoạt động trở lại. Tháng 8.2019, ông Tô Công Lý, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng - thương mại - dịch vụ Công Lý, bị Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.