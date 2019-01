Nhà nước có thu hồi được ‘đất vàng’ 15 Thi Sách sau khi Vũ ‘nhôm’ hầu tòa?

Đối tác của Vũ “nhôm” muốn kế thừa quyền với "lô đất nghìn tỉ" 15 Thi Sách

Trong khi 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ cao cấp của Bộ Công an bị đề nghị mức án từ 30 tháng đến 15 năm tù trong vụ án thâu tóm công sản liên quan đến Vũ "nhôm" đang được TAND TP.Hà Nội xét xử, thì phần dân sự của vụ án có vẻ phức tạp hơn nhiều, do liên quan đến hàng nghìn m2 đất vàng tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Khi luận tội vào sáng nay (29.1), đại diện VKS đã đề nghị thu hồi 5 cơ sở nhà đất cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên ở Đà Nẵng và TP.HCM bao gồm nhà đất 319 Lê Duẩn, Đà Nẵng; khu đất đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; khu đất tại đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc ở Đà Nẵng; và nhà đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực,TP.HCM.

Với nhà đất tại số 129 Pasteur (TP.HCM), giao Bộ Công an phối hợp với UBND TP.HCM báo cáo Thủ tướng để có biện pháp thu hồi, đảm bảo không thất thoát tài sản của Nhà nước.

Với nhà đất tại 15 Thi Sách, giao cho UBND TP.HCM thu hồi, đảm bảo không thất thoát tài sản Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp có liên quan. Khu 15 Thi Sách gồm hơn 2.657 m2 nhà và gần 2.337 m2 đất, có tổng trị giá lên tới gần 763 tỉ đồng.

Ngay tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Hồng Bách, đại diện cho DN có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến dự án 15 Thi Sách là Công ty CP Novahome Madison và Công ty TNHH Madison đã bày tỏ quan điểm ngược lại với VKS.

Theo lý giải của luật sư Bách, sau khi được Bộ Công an giao nhiệm vụ phát triển kinh tế để phục vụ ngành, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) đã phải tìm các đối tác làm ăn, phát triển dự án bất động sản, và Vũ đã chọn Novaland để triển khai dự án 15 Thi Sách.

Công ty TNHH Madison sau đó đã kế thừa nhiệm vụ, quyền hạn của Novaland để triển khai dự án này và bỏ vào đây nhiều tỉ đồng. Novahome cũng là đơn vị được Bắc Nam 79 giao nhiệm vụ bao tiêu sản phẩm. Novahome sau đó đã bán căn hộ dự án, lô thương mại... cho hơn 100 cá nhân, tổ chức, trong đó có những cá nhân làm người nước ngoài, thu về hơn 1.000 tỉ đồng.

Sau khi Vũ “nhôm” bị khởi tố, dự án 15 Thi Sách cũng bị kê biên, 3 tài khoản của Công ty Nova Bắc Nam 79 bị phong tỏa.

Với một bài phân tích dài về các tác hại khi nhà nước thu hồi khu đất này, bao gồm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dẫn đến kiện cáo, tranh chấp,... luật sư cho rằng “chỉ có 1 biện pháp” giải quyết tình trạng này là tiếp tục giao dự án này cho Madison và Novahome để tiếp tục phát triển dự án, giao nhà cho những người đã mua, đảm bảo bình ổn về ANTT và không phát sinh tranh chấp. Bên cạnh đó, luật sư Bách cũng đề nghị dỡ bỏ lệnh kê biên tài sản với khu đất này.

Doanh nghiệp đã thu nghìn tỉ từ khách hàng

Trở lại với quan điểm của VKS, theo cáo trạng, nhà, đất tại số 15 Thi Sách vốn được giao cho Công ty TNHH MTV Phim Giải phóng (thuộc Bộ VH-TT-DL) sử dụng theo hình thức ký hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM.

Ngày 23.6.2014, Tổng cục 5, Bộ Công an có Công văn số 2015/B11-B61 (do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký) đề nghị Bộ VH-TT-DL cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 nhận quyền thuê đất này theo hướng phục vụ an ninh.

Được Bộ VH-TT-DL đồng ý, ngày 13.10.2014, Công ty Phim Giải Phóng ký hợp đồng nhượng quyền thuê đất với Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và nhận tiền hỗ trợ chỉ vẻn vẹn 29 tỉ đồng cho lô nhà đất được xác nhận có giá trị gần 763 tỉ đồng.

Theo đề nghị của Bộ Công an ngày 24.10.2014 bằng một công văn do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để Trần Việt Tân , Thứ trưởng Bộ Công an ký, tháng 12 cùng năm, UBND TP.HCM cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 được ký hợp đồng thuê đất với Sở TN-MT TP.HCM và có trách nhiệm nộp vào ngân sách TP chi phí bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất hơn 6,7 tỉ đồng, nhưng được khấu trừ vào tiền thuê đất phải nộp.

Sau khi được thuê đất, Phan Văn Anh Vũ đã lập dự án bổ sung chức năng với chiều cao 83 m, 115 căn hộ, 72 căn officetel và 88 phòng khách sạn và ký hợp đồng với Novaland và Novahome như đã đề cập ở trên.

Theo báo cáo của Công ty Madison, 718 tỉ đồng đã được đổ ra để triển khai dự án (trong đó đã thanh toán gần 357 tỉ đồng).

Tính đến 30.9.2018, Công ty CP Novahome Madison đã ký hợp đồng đặt cọc mua bán, cho thuê bất động sản với 114 khách hàng, gồm: 76 cá nhân ở trong nước, 34 cá nhân ở nước ngoài và 4 tổ chức, bao gồm: 78/94 căn hộ, 54/72 căn officetel và 1/2 lô thương mại, thu của khách hàng hơn 1.033 tỉ đồng.

Tại Kết luận định giá tài sản tháng 12.2018, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở T.Ư kết luận, giá trị quyền sử dụng đất tại số 15 Thi Sách là gần 763 tỉ đồng, nhưng do Cơ quan Cảnh sát điều tra đã yêu cầu TP.HCM phong tỏa tài sản này, nên chỉ xác định số tiền Nhà nước bị thiệt hại trong dự án này là gần 6,8 tỉ đồng tiền Phan Văn Anh Vũ được khấu trừ trái pháp luật vào tiền thuê đất thay vì số tiền hơn 700 tỉ trên.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 17.9.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Tín , nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM, và 4 cá nhân khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án 15 Thi Sách. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra nên VKS đề nghị không xem xét xử lý nhà, đất 15 Thi Sách trong vụ án này.

Như vậy, số phận lô nhà, đất này ra sao sẽ còn phải đợi phán quyết của tòa vào ngày mai (30.1).