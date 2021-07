Nhà trường đề nghị làm rõ thông tin giáo viên trong clip nóng

Ngày 22.7, Công an H.Gio Linh (Quảng Trị) cho hay đã nhận được trình báo của lãnh đạo Trường mầm non Tuổi Hồng (KP.3, TT.Gio Linh, H.Gio Linh) đề nghị xác minh tin đồn làm ảnh hưởng đến giáo viên, nhà trường. Trong đơn, ông Hồ Sỹ Hòa, Chủ tịch HĐQT Trường mầm non Tuổi Hồng , trình bày ngày 20.7 trường có nhận được những hình ảnh tin nhắn liên quan đến một clip nóng được đồn đoán là giáo viên của Trường mầm non Tuổi Hồng.