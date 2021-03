"Nóng" clip giáo viên dạy lái xe ở Thái Bình đánh người sau va chạm trên đường

Từ đêm qua, 20.3, mạng xã hội tại tỉnh Thái Bình xôn xao chia sẻ thông tin vụ việc ông Tô Chí Dũng (59 tuổi, giảng viên Trường Trung cấp nghề GT-VT Thái Bình) cùng học viên điều khiển xe tải tập lái chuyên dụng của nhà trường mang BS màu xanh 17B - 0698 đã có hành vi gây gổ, đánh võng, đánh nhau với nhóm thanh niên tại H.Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) vào tối cùng ngày.

Nội dung chia sẻ của anh Bùi Xuân Hải trên trang Facebook cá nhân về vụ việc đã gây xôn xao, bức xúc dư luận ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, tài khoản Facebook “Bùi Hải” đăng tải bài viết trên trang cá nhân với nội dung: “Nhờ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Thầy dạy lái xe tự xưng là người nhà làm ở Bộ Công an tên Dũng uống rượu gây tai nạn trên đường rồi đâm người bỏ chạy… sau đó đe doạ đánh người và đập phá xe… Sau khi uống rượu gây tai nạn xong tại huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình. Thầy giáo tự xưng là người nhà làm ở Bộ Công an đã cùng 5 đối tượng xuống xe đe doạ người nhà nạn nhân bị tai nạn và đánh đập. Thậm chí còn đe doạ tại trụ sở công an là sẽ giết hết nếu bước chân ra khỏi trụ sở công an…”.

Cùng với nội dung đăng tải nói trên, tài khoản “Bùi Hải” còn đăng tải kèm một loạt clip, hình ảnh ghi nhận lại vụ việc. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, nội dung bài đăng nói trên được một số hội, nhóm tại tỉnh Thái Bình chia sẻ lại gây xôn xao, bức xúc trong dư luận.

Sáng nay, 21.3, PV Thanh Niên đã liên hệ với anh Bùi Xuân Hải (26 tuổi, ở khu Cộng Hoà, TT.Thanh Nê, H.Kiến Xương, là chủ nhân của tài khoản Facebook "Bùi Hải" đã đăng nội dung thông tin trên) để tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Anh Hải cho biết: “Khoảng 20 giờ tối qua, tôi và một số người bạn điều khiển xe ô tô cá nhân BS 17A - 093.73 đi đám cưới ở dưới TT.Kiến Xương về. Khi đi đến địa phận xã Bình Minh đoạn gần cầu Ngái thì chúng tôi gặp xe tập lái biển xanh 17B - 0698 đi phía trước cùng chiều lạng lách, đánh võng khiến chúng tôi không thể vượt lên trước. Sau đó chúng tôi lựa đoạn đường rộng vượt lên được, có quay lại nhìn lái xe của xe tập lái và nói mấy câu bức xúc”.

Tiếp đó, theo anh Hải, anh và nhóm bạn tiếp tục điều khiển xe của mình di chuyển thêm vài km, sau đó rẽ vào đổ xăng tại cây xăng Hoà Bình (thuộc địa phận xã Hoà Bình, H.Kiến Xương, Thái Bình).

“Tưởng mọi việc đã xong, tôi đang ngồi trong xe ở ghế lái để bơm xăng thì chú Dũng và 4 học viên trên xe tập lái đuổi kịp đến, xuống xe lao vào đánh tôi luôn. Chính tay chú Dũng đánh vào mặt tôi, những người khác đập gương, biển số xe tôi. Nhân viên đổ xăng còn không hiểu chuyện gì, hô hoán báo có cướp”, anh Hải nói.

Chưa dừng lại ở đó, do quá hốt hoảng vì bị đánh bất ngờ vào mặt, anh Hải vội điều khiển xe ô tô của mình chạy khỏi cây xăng, tiếp tục đi theo hướng về TP.Thái Bình để thoát thân, đồng thời gọi người ứng cứu.

Xe tập lái biển xanh 17B - 0698 do ông Dũng điều khiển chèn lên xe máy của bạn anh Hải ẢNH CẮT TỪ CLIP

“Khi chạy lên đến đoạn cụm công nghiệp xã Vũ Ninh thì bạn tôi dùng xe máy chặn đầu chiếc xe biển xanh tập lái lại để nói chuyện cho rõ. Bất ngờ người lái xe tập lái biển xanh rồ ga, đâm thẳng vào xe máy của bạn tôi cuốn vào gầm, may mắn bạn tôi nhảy ra khỏi xe kịp. Chỉ khi người dân kéo đến đông, công an xã Vũ Ninh ra thì những người trên xe tập lái mới dừng lại, về trụ sở công an làm việc”, vẫn lời anh Hải.

Theo nội dung clip được ghi lại tại trụ sở Công an xã Vũ Ninh (H.Kiến Xương, Thái Bình), khi nhóm thanh niên có ý phân trần: “giá chú là dân xã hội cơ, đằng này chú lại là thầy giáo” thì ông Dũng liên tục chỉ tay nói: “xã hội hôm nay thì chắc chắn là đ*** một loạt chết hết với tao rồi”; “một loạt đè chết hết cơ đ***”…

Trong sáng 21.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Phan Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề GT-VT (Sở GT-VT Thái Bình), xác nhận ông Tô Chí Dũng là cán bộ, giảng viên của nhà trường. Xe tập lái gắn biển kiểm soát màu xanh 17B - 0698 cũng là xe của nhà trường . “Hiện công an đang điều tra, làm rõ, khi có thông tin chính thức chúng tôi sẽ trả lời sau”, ông Nam nói.