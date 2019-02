Nhà vườn miền Tây buồn vui mùa hoa tết

Nhà vườn Sa Đéc được mùa được giá

Vụ hoa tết năm nay, nhà vườn Sa Đéc thắng lớn vì giá bán cao, và những nghệ nhân trồng kiểng độc lạ cũng thu bộn tiền vì sản phẩm rất được thị trường ưa chuộng.

Mùa hoa tết 2019, nhà vườn Sa Đéc, TP.Sa Đéc (Đồng Tháp) cung cấp ra thị trường gần 3 triệu giỏ hoa các loại, giá hoa tăng từ 10 - 15% so với vụ hoa tết năm 2018.

Ông Đỗ Văn Thậm, Trưởng phòng Kinh tế TP.Sa Đéc, cho biết: “Mùa hoa tết năm nay, nông dân cơ bản bán gần hết hoa đã trồng. Các loại cúc mâm xôi, cúc mi ni được bán với giá rất cao, nhiều thương lái đến mua hết hoa ngay tại vườn. Nhìn chung, nông dân được mùa được giá”.

Ông Trần Văn Tiếp, nhà vườn ở xã Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc), cho hay càng cận tết thời tiết càng ấm dần nên thương lái đổ xô về thu gom, nhiều vườn hoa không đủ hoa cung cấp.

Kiểng “không đụng hàng” được ưa chuộng

Ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm CLB bưởi tạo hình ở xã Phú Tân (H.Châu Thành, Hậu Giang), cho biết năm nay CLB xuất bán ra thị trường 8.500 trái và được nhiều doanh nghiệp, khách hàng đặt mua từ trước tết; số còn lại được bán ra thị trường, nhưng nhanh chóng cháy hàng do nguồn cung giảm hơn so với năm trước.

ẢNH: DUY TÂN Bưởi tạo hình tài - lộc hút hàng dịp tết

Giá bán trước và trong tết đều không biến động nhiều. Bưởi hồ lô tài - lộc có giá từ 500.000 đồng - 1,6 triệu đồng/cặp (tùy loại), tài - lộc thỏi vàng đồng tiền có giá từ 1,4 - 2,4 triệu đồng/cặp, tài - lộc thư pháp có giá 1,3 triệu đồng/cặp... Nhờ đó, các thành viên trong CLB có mức thu nhập khá cao trong dịp tết năm nay.

Ông Trần Quốc Việt (43 tuổi, ngụ P.Ba Láng, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) đưa ra thị trường hơn 100 cây kiểng tượng có phủ nhũ vàng vô cùng độc đáo. Đây cũng là năm đầu tiên ông Việt bày bán những tác phẩm được điêu khắc chủ yếu trên thân cây phát tài, cây khế, vú sữa, mận…, đánh đúng thị hiếu mua kiểng “độc, lạ” trưng tết của số lượng lớn khách hàng. Các tác phẩm được ông thuê xe chở đi bày bán trên địa bàn TP.Cần Thơ. Giá sản phẩm tùy theo kích cỡ và hình dáng điêu khắc trên cây, dao động 5 - 70 triệu đồng/cây.

Năm nay, anh Nguyễn Thành Tâm (32 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Khánh, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre) tạo hình khoảng 500 trái bưởi thỏi vàng in chữ tài - lộc, với giá bán ra từ 1,6 - 2 triệu đồng/cặp; khoảng 500 trái bưởi 6 mặt tài - lộc, với giá bán từ 1,8 - 2 triệu đồng/cặp. Đây là sản phẩm lạ mắt, mang ý nghĩa tài lộc, may mắn nên đến nay toàn bộ sản phẩm đã được đặt hàng. Còn lại một số sản phẩm được anh đem bán tại TP.HCM cũng được tiêu thụ nhanh chóng, đem lại lợi nhuận khá cao.

ẢNH: DUY TÂN Kiểng tượng có phủ nhũ vàng vô cùng độc đáo

Kiểng lớn nhà vườn Chợ Lách “dội chợ”

Ngày 10.2, ông Trần Minh Mẫn, Phó chủ tịch Hội sinh vật cảnh H.Chợ Lách (Bến Tre), cho biết phần lớn các loại kiểng mai gốc lớn và các loại kiểng có giá trị lớn hơn 5 triệu đồng/chậu của bà con “xứ sở hoa kiểng” của cả nước, phải mang về dưỡng lại chờ mùa hoa tết năm sau.

Năm nay, toàn H.Chợ Lách có trên 1.000 hộ dân mang hoa, kiểng tết đi bán tại các chợ hoa xuân hầu khắp cả 3 miền, nhưng tập trung nhất là khu vực Nam bộ.

ẢNH: BẮC BÌNH Hoa giấy, quất kiểng loại lớn cũng là những sản phẩm bán chậm và nhà vườn Chợ Lách quyết không hạ giá mà vận chuyển về vườn dưỡng lại chờ xuân năm sau

“Các sản phẩm ở phân khúc phổ biến như cúc, vạn thọ, kiểng mai mi ni, hoa treo, kiểng lá đều bán hết. Người bán được ít nhất cũng trên 90% sản phẩm của mình mang đi. Giá bán không thấp vào giờ chót do chúng tôi đã thống nhất không giảm giá để đoạn tuyệt với tiền lệ “giá bèo ngày 30 tết”, vì giảm giá thì nông dân chúng tôi thua lỗ nặng. Nhưng, khoảng 15% sản phẩm hoa kiểng lớn, chủ yếu là mai vàng gốc lớn trong hơn 11 triệu sản phẩm hoa, kiểng tết năm nay, thì hầu hết phải mang về vì không cạnh tranh nổi với sản phẩm cùng loại xuất xứ từ Đà Lạt, và một số tỉnh Nam Trung bộ”, ông Trần Minh Mẫn nêu thống kê sơ bộ.

ẢNH: BẮC BÌNH Nhà vườn Chợ Lách thuê xe mang kiểng mai về dưỡng lại chờ mùa hoa tết năm sau

Trong khi đó, hơn 1 triệu sản phẩm hoa kiểng tết từ các làng nghề hoa kiểng trên địa bàn TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã “thua trên sân nhà” trong các chợ hoa xuân được tổ chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Bởi lẽ do không cạnh tranh được về giá so với các sản phẩm có xuất xứ từ làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), và đến 30 tết nhiều hộ đã quyết định bán rẻ về nhà đón xuân.