Nhận diện tham nhũng 'lợi ích nhóm', 'sân sau'

Ngày 14.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục họp phiên 48 để cho ý kiến về báo cáo phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Chính phủ và các báo cáo về công tác tư pháp năm 2020.

Báo cáo về kết quả công tác PCTN năm 2020, Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết năm 2020, hầu hết các nhiệm vụ về công tác PCTN vẫn cơ bản được hoàn thành theo kế hoạch, có nhiệm vụ vượt yêu cầu.

Bên cạnh đó, có 81 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng; đã xử lý kỷ luật 62 người (tăng 66,1% so với năm 2019); trong đó có 12 người bị xử lý hình sự khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Trong khi đó, báo cáo về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2020, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết trong kỳ báo cáo (1.10.2019 - 31.8.2020), các lực lượng chức năng phát hiện 242 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về tham nhũng và các vi phạm khác về chức vụ (ít hơn 13,88%).

Báo cáo thẩm tra về công tác PCTN năm 2020, bên cạnh những mặt đạt được, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho biết việc minh bạch, cải cách bộ máy hành chính, thực hiện các quy tắc ứng xử và kiểm soát xung đột lợi ích... vẫn còn hạn chế hoặc chưa chuyển biến.

Một vấn đề khác được báo cáo của Ủy ban Tư pháp nhấn mạnh là việc bổ nhiệm cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa thật sự phù hợp, có người đứng đầu bị xử lý kỷ luật, thậm chí phải xử lý hình sự. Bên cạnh đó, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ thời gian qua còn có một số trường hợp bổ nhiệm “thần tốc”, thiếu minh bạch; bổ nhiệm cán bộ thiếu điều kiện, tiêu chuẩn... đã gây phản cảm, hoài nghi trong dư luận.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, tình hình tội phạm về trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp. Theo đó, tội phạm chống người thi hành công vụ gia tăng đột biến trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai Nghị định số 100 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Cụ thể, đã xảy ra 285 vụ chống lại lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ (tăng 280%), làm 11 chiến sĩ công an hy sinh, 206 chiến sĩ công an bị thương.