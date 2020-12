Nhận tiền 'chạy án', một cựu cán bộ Công an TP.HCM lãnh 8 năm tù

Theo cáo trạng, ngày 15.11.2018, Trần Thị Diệu Trang (50 tuổi, ngụ Q.10) nhận được điện thoại của Nguyễn Duy (con nuôi của Trang) nói Duy có liên quan đến vụ “trộm cắp tài sản”, đang bị công an truy bắt và nhờ Trang tìm người “lo” giúp để không bị bắt. Trang đồng ý và gọi điện cho Phạm Quang Tiến (lúc này là cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM) để nhờ người “chạy án” cho Duy. Sáng 16.11.2018, Tiến gọi cho Trang báo giá "giúp" là 300 triệu đồng. Trang liền gọi cho Duy đưa 320 triệu đồng để lo “chạy án”. Cùng ngày, Duy gọi điện thoại cho chị ruột là Nguyễn Vũ Thanh Thủy nhờ lấy tiền đưa cho Trang để lo lót “chạy án”. Sau đó, Thủy cùng Nguyễn Long (em trai Thủy) đến khách sạn L.D. (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) do Trang làm chủ để giao tiền. Khi Trang nhận tiền từ Thủy và Long thì N.T.T.D (em dâu Thủy) ghi âm, ghi hình lại. Sau khi nhận đủ 320 triệu đồng, Trang cùng Long đến một quán cà phê ở Q.10 để gặp Tiến. Khi đến nơi, Trang giới thiệu cho Long trực tiếp trao đổi, nhờ giúp em trai mình và đưa 320 triệu đồng cho Tiến. Tuy nhiên, sau khi đã giao tiền cho Tiến nhưng Nguyễn Duy vẫn bị công an bắt nên Thủy và Long nghi ngờ bị Trang lừa đảo. Vì vậy, ngày 21.11.2018, Thủy và Long đã nộp đơn tố cáo.