Nhân viên tiệm game bắn cá treo cổ trong nhà vệ sinh

Sáng 7.8, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) xác định nhân viên một tiệm game bắn cá tử vong trong tư thế treo cổ là do tự tử.

Trước đó, sáng 6.8, Công an P.Hải Châu 1 (Q.Hải Châu) nhận được tin báo phát hiện anh Nguyễn Viết X. (27 tuổi, quê H.Nga Sơn, Thanh Hóa), nhân viên tiệm game bắn cá trên đường Phan Châu Trinh, tử vong trong tư thế treo cổ ở nhà vệ sinh , tại tầng 2 của tiệm game.

Công an phường phối hợp Công an Q.Hải Châu điều tra hiện trường, khám nghiệm thi thể và xác định anh X. tự tử do trước đó bị trầm cảm kéo dài