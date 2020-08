Nhặt 19 triệu đồng, trả lại cho người mất

Vào ngày 4.8, khi đi trên đường, chị Lê Thị Đại (38 tuổi, ngụ thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông) đã nhặt được một cọc tiền gồm nhiều tờ có mệnh giá 500.000 đồng, nên đến trụ sở Công an xã Bình Đông nhờ thông báo cho ai mất tiền đến nhận. Kiểm tra, công an đếm được cọc tiền là 19 triệu đồng. Sau đó, ông Ngô Nghĩa đến Công an xã Bình Đông, trình bày số tiền nói trên là của ông đánh rơi.