Nhật Bản bắn 21 phát đại bác chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Liên quan vụ 2 vết đạn xuất hiện tại trụ sở TAND tỉnh An Giang, Công an tỉnh này khẳng định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm; lãnh đạo TAND tỉnh này cũng bác thông tin có người trả thù do bị tòa xử ép.