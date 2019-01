Nhậu say đốt nhà mình, cháy luôn nhà hàng xóm

Chiều 3.12, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an H.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết công an đang điều tra làm rõ vụ việc một thanh niên say rượu đốt nhà mình, lửa cháy lan thiêu rụi luôn nhà hàng xóm.