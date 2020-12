Nhiệt độ xuống 11,4 độ C, Hà Nội rét nhất từ đầu mùa đông năm nay

Theo thống kê lúc 6 giờ sáng nay, 16.12, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là khu vực có nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh Bắc bộ, với 1,3 độ C; tại Trùng Khánh (Cao Bằng) là 6,1 độ C; tại Đồng Văn ( Hà Giang ) là 6 độ C; Sa Pa (Lào Cai) là 6 độ C.