Sa Pa rét 5 độ C, đỉnh Fansipan có sương muối

Ngày 5.12, trao đổi với Thanh Niên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh nên nhiệt độ đo tại TX.Sa Pa lúc 7 giờ cùng ngày giảm xuống mức 5 độ C, mức thấp nhất từ đầu mùa đông năm nay.

Khu vực đỉnh núi Fansipan tiếp tục xuất hiện sương muối nhưng với mật độ dày hơn so với ngày 4.12. Dự báo, hiện tượng sương muối sẽ còn xuất hiện vào ban đêm và sáng sớm ở vùng núi cao tại Lào Cai trong 1 - 2 ngày tới.

Theo đó, ở Bắc bộ và bắc Trung bộ những ngày tới trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 14 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá , sương muối.