'Nhiều hacker tấn công mạng xã hội Ban Tuyên giáo nhưng chúng tôi đều bảo vệ được'

Tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh uỷ, thảnh uỷ, đảng uỷ trực thuộc T.Ư tháng 7 sáng nay, 5.7, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Thanh Long đã giới thiệu về hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNET).

Ông Long cho biết, VCNET được hiểu là hệ thống mạng xã hội của người Việt Nam, kết hợp cả điều hành điện tử và mạng xã hội.

Tổng quan hệ thống là muốn số hoá tất cả dữ liệu, cải thiện hiệu suất về mặt làm việc của chúng ta. Đồng thời, mong muốn gắn kết tất cả mọi người với nhau tạo môi trường làm việc chung.

Các phân hệ chính như: văn phòng điện tử; quản lý tất cả việc ở cơ quan như nhân sự, phòng họp; điều tra dư luận xã hội dành cho 2 cấp là Ban Tuyên giáo T.Ư và Ban Tuyên giáo cấp tỉnh thành; các tài liệu của Đảng được số hoá toàn bộ; mạng xã hội.

Hệ thống VCNET được bảo mật và sử dụng điện toán đám mây, được ứng dụng trong tất cả các loại từ máy tính đến smartphone, tích hợp chữ ký số, chatbot thông minh...

Về tính năng mạng xã hội, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Thanh Long cho hay, hệ thống có tính năng viết bài, đăng ảnh và video như sử dụng Facebook hiện nay, có thể tìm kiếm kết bạn. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp tính năng bình luận các bài viết được đăng trên đó, gửi tin nhắn riêng tư với nhau.

Theo ông Long, hệ thống sẽ phát triển thêm nhiều tính năng với quan điểm càng nhiều tiện ích thì càng thu hút nhiều người.

Với bài viết được đăng, hệ thống để nhiều chế độ như công khai, bạn bè, nhóm, chỉ mình bạn. Chúng ta có thể tạo nhóm công khai, nhóm kín, tìm kiếm bạn bè trên VCNET để kết bạn. “Tất cả các dịch vụ trên này đều là miễn phí”, ông Long nhấn mạnh.

Đăng nhập dễ như Facebook nhưng riêng tư hơn

Về việc đăng nhập mạng xã hội, ông Long cho hay, hệ thống được đánh giá gần dễ dàng như Facebook , nhưng có chút riêng tư hơn. Theo đó, có một số thông tin bắt buộc phải khai, người đăng ký tài khoản sẽ đăng ký số điện thoại, khai tên, giới tính, ngày sinh, mật khẩu, tỉnh thành.

“Tất cả các thông tin trên này đều được bảo mật, hiện nay chúng tôi bảo vệ 24/7. Vừa rồi có rất nhiều cuộc hacker tấn công nhưng chúng tôi đều bảo vệ được”, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư thông tin.

Khẳng định việc sử dụng VCNET rất dễ dàng, song ông Long cũng nhìn nhận có một số chưa như mong muốn như chạy chưa được “mượt” vì đòi hỏi thời gian, tính năng tương tác chưa được hoàn thiện.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh, càng nhiều người sử dụng mạng xã hội này càng tốt và càng có nhiều ý kiến hay. Ông mong muốn tất cả cán bộ đều sử dụng nó, và cả những người dân quan tâm.

“Phần mềm này được phát triển bởi Tập đoàn Viettel, việc bảo đảm an ninh mạng và an toàn trên mạng đều do Viettel đảm nhận 24/7, chúng ta có thể tạm yên tâm, dữ liệu thông tin được bảo mật”, ông Long cho biết thêm.