Nhiều hồ thủy lợi, thủy điện bất tuân quy trình xả nước

Yên Mỹ (xã Yên Mỹ, H.Nông Cống, Thanh Hóa) là hồ thủy lợi lớn ở Thanh Hóa, có dung tích chứa 82 triệu m3 khi ở cao trình 20,36 m và 62 triệu m3 khi ở cao trình 18,50 m. Hồ có nhiệm vụ tưới cho gần 6.000 ha đất canh tác nông nghiệp và cung cấp nước thô cho các nhà máy nước sạch của TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa), đặc biệt là nước cho hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp ở Khu kinh tế Nghi Sơn. Trong các đợt mưa do ảnh hưởng của các cơn bão vừa qua, đơn vị quản lý hồ là Công ty TNHH MTV Sông Chu đã chưa thực hiện điều tiết xả lũ theo đúng quy trình vận hành hồ.

Cụ thể, khoảng thời gian từ 28 - 30.10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to, có nơi mưa rất to, khiến mực nước hồ Yên Mỹ đo được lúc 7 giờ ngày 30.10 ở cao trình 19,65 m; trong khi theo quy định của quy trình vận hành điều tiết hồ Yên Mỹ do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành, ngày cuối tháng 10 mực nước tích không vượt quá cao trình 18,30 m. Tiếp đó, khi cơn bão số 13 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, dự báo Thanh Hóa bị ảnh hưởng và có mưa lớn, nhưng đến 7 giờ ngày 12.11 mực nước ở hồ Yên Mỹ vẫn nằm ở cao trình 19,56 m; đến 7 giờ ngày 16.11 là 19,14 m.