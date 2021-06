Nhiều khu đô thị, khu công nghiệp ở TP.HCM sai phạm về đất đai

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, môi trường đối với khu công nghiệp, khu đô thị; việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP.HCM.

Tại KCN Tây Bắc Củ Chi, Công ty thương mại Củ Chi và Công ty CP bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) ký Hợp đồng số 04/HĐCT ngày 1.6.2004 thuê 50 ha để xây dựng và vận hành nhà máy sản xuất bia thời hạn 43 năm, Sabeco đã thanh toán toàn bộ số tiền thuê đất hơn 188 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, Sabeco mới đầu tư và sử dụng khoảng 26 ha, diện tích còn lại chưa đưa vào sử dụng trong suốt 9 năm nhưng không xin gia hạn thời gian sử dụng đất. Thanh tra Chính phủ xác định việc này đã vi phạm điều 15, Nghị định số 36/1997 của Chính phủ, gây lãng phí đất và tiền thuê đất đã thanh toán khoảng 18 tỉ đồng.

Đáng chú ý, KCN Vĩnh Lộc hơn 20 năm vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong, chưa đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng KCN theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, mà chỉ đầu tư từng hạng mục công trình để cho thuê. Chưa kể, chủ đầu tư đã và đang sử dụng một số khu đất không đúng mục đích so với quy hoạch được duyệt, dùng một phần đất kho tàng cho Công ty thuốc lá Bến Thành thuê xây dựng nhà máy sản xuất, sử dụng đất cây xanh xây dựng nhà máy xử lý nước thải... Công ty CP Hoàng Quỳnh xây dựng nhà máy bia công suất 100 triệu lít/năm nhưng không có giấy phép xây dựng, xây dựng không đúng với các tiêu chí quy hoạch được duyệt... Những vi phạm này đã tồn tại trong thời gian dài, nhưng chưa được các cơ quan chức năng ở TP.HCM kiểm tra, xử lý kịp thời.

Đối với việc triển khai khu đô thị, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều vi phạm trong quá trình triển khai dự án. Trong đó, dự án khu dân cư Tầm Nhìn (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) của Công ty TNHH đầu tư địa ốc Khang An có diện tích 59.236 m, bao gồm 54.804 mđất nông nghiệp, nhà đất do các hộ dân quản lý và sử dụng, còn lại 4.432 mlà kênh mương do nhà nước quản lý. Công ty địa ốc Khang An được chuyển mục đích sử dụng toàn bộ 59.236 mđất để đầu tư xây dựng khu dân cư khi dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất. UBND Q.Bình Tân phê duyệt quy hoạch 1/500 với chiều cao 25 tầng, vượt 10 tầng so với quy hoạch đã ban hành trước đó. Đến thời điểm thanh tra, dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Do đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TP.HCM rà soát để xử lý các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến các vi phạm trên, trong đó cần rà soát để tính và thu tiền sử dụng đất theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.