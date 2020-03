Nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ, lãnh án 18 năm tù

Trong đó, 7 lần Nốt xâm hại nạn nhân tại nhà riêng, lần còn lại khi hai người đi soi ếch ngoài đồng vắng. Dù bị cha dượng cưỡng bức nhiều lần nhưng em C. không dám nói cho ai biết vì sợ Nốt đánh. Đến tháng 7.2019, C. mới kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe vì sợ Nốt tiếp tục cưỡng bức mình. Bà B. sau đó trình báo công an.